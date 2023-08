Decadenza Gravina, il Consiglio comunale slitta al 25 agosto

La prima convocazione salta per mancanza del numero legale: solo sei i consiglieri presenti in Aula

È saltata per mancanza del numero legale la prima convocazione della seduta del Consiglio comunale di Campobasso chiamato ad esprimersi sulla decadenza del sindaco, Roberto Gravina, eletto in Consiglio regionale.

Oggi, lunedì 14 agosto, erano presenti in Aula solo sei consiglieri e, dunque, tutto è rimandato alla seconda convocazione in programma venerdì 25 agosto prossimo alle 8:30 in cui la vice sindaca, Paola Felice, dovrebbe subentrare alla guida della città evitando così il commissariamento. Oltre a lei erano presenti l’assessore Simone Cretella, i consiglieri Nicola Simonetti (M5S), Domenico Esposito (Forza Italia), Mario Annuario (Fratelli d’Italia) e Antonio Battista (Sinistra per Campobasso).