Decadenza Gravina, il 14 agosto la parola al Consiglio comunale

Lo scorso 27 luglio l’Aula di Palazzo San Giorgio ha preso atto dell’incompatibilità del sindaco eletto in Regione: per evitare il commissariamento, la guida della città passerebbe alla vice Paola Felice

Si riunirà in prima convocazione e in seduta straordinaria lunedì prossimo, 14 agosto (in seconda il 25), il Consiglio Comunale di Campobasso per esprimersi sulla questione dell’incompatibilità del sindaco, Roberto Gravina, dopo la presa d’atto avvenuta nella seduta dello scorso 27 luglio della sua elezione in Consiglio regionale. Da questa data, come stabilito dalla legge, il primo cittadino ha avuto dieci giorni per formulare osservazioni o eliminarne la causa. Ora l’ultima parola, che è anche l’unico punto all’ordine del giorno riportato nella lettera di convocazione dell’assemblea partita dopo la conferenza dei capigruppo che si è tenuta oggi, spetterà all’Aula di Palazzo San Giorgio.

La stessa procedura, con cui si punta ad evitare il commissariamento dell’Ente e ribadita più volte dallo stesso Gravina in campagna elettorale, si è seguita a Termoli per Francesco Roberti eletto governatore (la decadenza da sindaco ha provocato ipso facto quella da presidente della Provincia di Campobasso passando il testimone ad Orazio Civetta, vice presidente facente funzioni e sindaco di Ripabottoni) con la guida della città adriatica passata al vice, Vicenzo Ferrazzano.

Nel caso di Campobasso, il vice sindaco facente funzioni sarà Paola Felice e, secondo quanto appreso da fonti vicine a Palazzo San Giorgio, sarebbero già sorti interrogativi riguardo alle deleghe tenute per sé da Gravina e che dovrebbero passare all’attuale assessora alla Cultura oltre a quelle che già detiene con l’ipotesi di nominare, contestualmente, un nuovo assessore: i nomi più caldi, tra gli altri della maggioranza M5S, sarebbero quelli dei consiglieri Pio Bartolomeo, attuale presidente della commissione Urbanistica, e Nicola Simonetti che guida quella ai Lavori Pubblici al fine di arrivare, con meno fibrillazioni possibili, alla primavera 2024, ovvero alla scadenza naturale della consiliatura e alle successive elezioni. (adimo)