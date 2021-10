Debutta la Sala Operativa Integrata di Difesa e Protezione Civile (video)

Oggi, 25 ottobre si è svolta la Cerimonia di inaugurazione della Sala Operativa Integrata di Difesa e Protezione Civile della Prefettura di Campobasso ubicata all’interno della sede della Polizia Stradale di Campobasso. Alla cerimonia di inaugurazione, preceduta dalla benedizione del Vescovo Bregantini, oltre al Prefetto di Campobasso Cappetta, erano presenti anche il Sottosegretario di Stato dell’Interno, Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Guido Parisi, il Direttore Centrale Difesa Civile e pol. Protezione Civile., Prefetto Cinzia Guercio e le Autorità locali Civili e Militari. La Sala Operativa Integrata di Difesa e Protezione Civile si inserisce nella Gestione di eventi in cui sia necessaria una azione di coordinamento da parte della Prefettura come anche previsto dal Nuovo Codice di Protezione Civile per eventi sia di Protezione Civile e sia di Difesa Civile. Al termine dei vari interventi i Vigili del Fuoco hanno mostrato alcuni applicativi ed attrezzature già installati nella sala operativa che permetteranno una organizzazione e un coordinamento più efficaci nell’intraprendere decisioni condivise e nella fase di intervento, quali ad esempio cartografie digitali (come mappe dei positivi per rilevare la presenza di eventuali focolai, collocazione di idranti e fonti idriche…). Successivamente all’inaugurazione la delegazione si è spostata al Comando VVF di Campobasso per un saluto al Direttore Regionale e per il consueto incontro con le rappresentanze sindacali.

