Debiti Regione, “operazione verità” della giunta Roberti: ok ai conti per portare il Bilancio in Aula

Approvato lo schema di legge regionale, preparato dall’assessore Cefaratti, per sistemare il consuntivo 2021

Primi atti concreti della giunta Roberti che approva lo schema di legge regionale, preparato dall’assessore Cefaratti, per sistemare il consuntivo 2021, bocciato da Governo e Corte Costituzionale, facendo proprie le osservazioni e riuscire così a portare in aula il bilancio di previsione 2023, necessario per rimettere in moto la complessa macchina di via Genova.

In sintesi, sia la Corte dei Conti regionale, sia il Governo e la Corte Costituzionale, negli ultimi tempi avevano preso di mira bilanci e rendiconti della Regione Molise, sospendendo il giudizio di parifica e bocciando il consuntivo 2021. Cefaratti, da buon professore di matematica, oltre che da neo assessore al bilancio, ha preso subito in mano la situazione critica dei conti di via Genova, mettendo nero su bianco una proposta di legge regionale che riconosce e fa proprie le osservazioni sui conti della Regione e ridisegna il quadro generale delle criticità finanziarie di via Genova. Ad oggi, la Regione Molise sta pagando un mutuo trentennale da 570 milioni (19 milioni all’anno) per debiti pregressi. A questi si aggiungono altri 120 milioni emersi nelle pieghe della contabilità degli ultimi anni e, grazie al decreto spalmadebiti, pagabili in nove anni (13,5 milioni l’anno). In sostanza, ogni anno, la Regione deve trovare, prima di ogni altra cosa, 32,5 milioni l’anno per pagare i suoi debiti.

Una situazione critica che sostanzialmente da due anni ha messo i conti della Regione nel tritacarne degli organi di controllo. Ma la verità, anche se fa male, specie quando si tratta di soldi, non si può sotterrare. Per questo Roberti e Cefaratti hanno deciso di fare un atto di grande coraggio, facendo propri tutti i rilievi di corte dei conti, governo e corte costituzionale, riconoscere la situazione debitoria e inserirla correttamente nei rendiconti e nei bilanci consuntivi. Un’operazione ‘’verità’’ che, pur se fa rabbrividire, bisognava fare, altrimenti non si viene fuori dalla paralisi contabile che attualmente blocca ogni cosa in via Genova.

Ragion per cui la giunta Roberti ha deciso di ‘’proporre al Consiglio regionale la rettifica delle tabelle 1) e 2) relative alla “Composizione del disavanzo al 31.12.2019 e relative modalità di copertura” per l’esercizio finanziario 2019, e, per gli effetti, di riapprovare la relativa norma dichiarata incostituzionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.268/2022. Di proporre al Consiglio regionale la rettifica della Legge Regionale n.27 del 31 dicembre 2022 di approvazione del “Rendiconto Generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, la cui proposta è stata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30.6.2022, rettificata parzialmente con la D.G.R. n. 240 del 18.7.2023. Di approvare la proposta di modifica della Legge “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, di precisare, altresì, che nel piano di rientro dal maggiore disavanzo quantificato in via definitiva al 31.12.2021 in euro 120.944.072,84, saranno individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio e che lo stesso sarà sottoposto al parere del collegio dei revisori. La deliberazione di cui al su richiamato comma 3 dell’articolo 1 del d.l. n.57/2023 dovrà contenere l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo e sarà allegata al bilancio di previsione 2023-2025”. edg