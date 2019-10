De Niro: «Me ne vado in Molise, non sopporto più Trump»

Diciamocelo! Donald Trump non è il presidente degli Stati Uniti che maggiormente brilla per simpatia o in comunicativa agli occhi dell’immaginario collettivo.

Le sue boutade, i proclami e le smentite, gli affondi e i dietrofront, hanno contribuito a disegnare il profilo mediatico di un personaggio pubblico molto controverso, così almeno lo descrivono molti dei media più importanti dell’Occidente.



Uno dei suoi più accaniti oppositori (sin dal giorno della sua elezione) è sempre stato uno dei divi più rappresentativi del cinema hollywoodiano: Robert De Niro che, come in molti sanno, ha chiare origini molisane, di Ferrazzano precisamente. Fra l’altro una decina di anni fa gli è stata anche conferita la cittadinanza onoraria (ma il paese non è mai andato a visitarlo).



Fra Trump e De Niro scintille a gogò nell’arco di tempo che contraddistingue il mandato del presidente Usa. Un’antipatia che talvolta è sfociata anche qualche velata offesa. L’ennesima “uscita” viene attribuita proprio al mitico attore con origini molisane, il quale pare abbia (con la solita schiettezza che lo contraddistingue) detto: «La mia famiglia è di Ferrazzano, dalle parti di Campobasso. Ho la cittadinanza italiana? Sì, probabilmente dovrò trasferirmi lì…». Dichiarazioni che sarebbero il frutto dell’ennesima “sclerata” dell’attore che avrebbe detto: «Scusate, non è che sono ossessionato dalla politica, ma questo idiota proprio non riesco a digerirlo. È una disgrazia e un danno per il nostro Paese».



Ossessionato dalla figura di Trump, De Niro pare abbia anche candidamente affermato in un video che: «E’ così stupido (riferendosi al Presidente). E’ un cane, un maiale. Un artista della stronzata. Non paga le tasse, è un disastro nazionale. Mi fa arrabbiare il fatto che questo paese sia arrivato al punto di consentire a quest’idiota di arrivare sin qui».

E a quanto pare ora la sopportazione è giunta al termine tanto da far sbottare nuovamente Robert De Niro che si dice disponibile a trasferirsi in Molise per non avere più a che fare con il suo tanto odiato Presidente.

Non ci resta che aspettare la controreplica. Semmai dovesse arrivare!