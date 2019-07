De Matteis rinuncia alla nomina di componente del CdA di Sviluppo Molise

CAMPOBASSO

L’ex presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis rinuncia alla nomina assegnatagli di componente del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Molise. «Nel ringraziare il capogruppo di Fratelli d’Italia e sottosegretario Quintino Pallante – comunica De Matteis – ho deciso di non accettare l’incarico che tra l’altro avrei ricoperto gratuitamente. Metto comunque a disposizione la mia esperienza politica per i cittadini molisani, laddove la mia competenza abbia il meritato spessore e sia compatibile con le mie aspirazioni. Con tale decisione metto a tacere le solite reazioni di chi, sconfitta da me alle provinciali, farebbe bene a guardare in casa sua, dove regna un elenco interminabile di sconfitte in regione, comuni e province. Nella mia lunga carriera politica – continua l’ex presidente della Provincia – ho dato dimostrazione di non essere mai stato arrivista, populista, voltabandiera e arrampicatore. Quindi a chi gridava “Udite, udite”, rispondo senza dar loro troppa importanza, con una lezione di stile che mi contraddistingue».