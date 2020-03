De Lisio, Protezione Civile: «La tenda per il triage al Cardarelli sarà montata se richiesto»

«Questa mattina, martedì 3 marzo, – ha commentato Alberta De Lisio, direttore della Protezine Civile regionale – si è riunito il Tavolo permanente per l’Emergenza Coronavirus voluto da Presidente Micone che ringrazio per il coinvolgimento.

Come Protezione Civile Regionale abbiamo specificato, tra le altre tante cose in atto, che:

– circa il Triage Campale, abbiamo le tende pronte e sanificate comprese di generatore elettrico ove necessario. Una tenda pneumatica è stata già caricata sul mezzo dedicato al fine di essere pronti all’istante nel momento in cui l’Asrem ne farà richiesta. Ieri i nostri funzionari hanno fatto un sopralluogo al Cardarelli insieme al tecnico indicato dal nosocomio per la individuazione dell’area dove installare la eventuale tenda per il triage campale e tenerla libera.

Per questo vedete l’area transennata ma al momento non stiamo montando nessuna tenda.

– Inoltre i nostri volontari , che non smetterò mai di ringraziare, sono allertati sia per la consegna dei materiali agli ospedali, sia per il montaggio tende triage campali, sia per supporto nei triage.

– Siamo in contatto con la task force del MIUR istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per garantire massima informazione e supporto alle scuole della Regione e di questo ringrazio il Direttore Anna Paola Sabatini e il referente Giuseppe Lanese.

Vi raccomando sempre di adottare comportamenti responsabili, senza vivere con ansia e limitazioni, ma con intelligenza e logica. Non fate quello che vorreste non facessero gli altri esponendovi a inutili rischi.

Se non state bene e pensate di avere contratto il virus perché siete stati in zone a rischio o a contatto con persone potenzialmente tali o conclamate, o provenite da zone di contagio, chiamate il vostro medico di famiglia o segnalatevi ai due numeri dedicati dell Azienda Sanitaria:

0874409000

0874313000

SE IN DUBBIO NON RECATEVI MAI AL PRONTO SOCCORSO

E non dimenticate il decalogo di comportamento che sembrerà pur banale ma che invece fa la differenza.

E come vi dico sempre quando vi racconto gli avvisi di allerta meteo, – ha concluso la dottoressa De Lisio – vi ripeto: nessun allarme ma prudenza.»