Ddl Zan, dibattito acceso sulla legge per “punire” le violenze sull’orientamento sessuale. Tu cosa ne pensi?

Da Alessandra Amoroso a Cristina D’Avena, dai Tiromancino a Loredana Bertè sono tanti gli artisti che in questi giorni stanno pubblicando le loro foto con in primo piano una mano con lo slogan “ddl Zan”, la campagna di sensibilizzazione che nasce con l’obiettivo di diventare virale e portare alla richiesta di accettazione della legge soprattutto dopo quanto accaduto a Malika Chalhy, la ragazza cacciata da casa perché omosessuale. Una manifestazione di protesta che sta riguardando anche il Molise dove il Partito Democratico tramite i dirigenti, gli iscritti e i militanti hanno aderito all’iniziativa social #diamociunamano per “sostenere, appoggiare, l’approvazione della legge Zan ferma in Commissione al Senato. La legge prevede l’introduzione di misure di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza, per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulle disabilità. Il Ddl Zan, prevede, quindi, non solo reati specifici ma altresi l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia e lo stanziamento di 4 milioni di euro, per strutture che operano in questo ambito. Fatti come quelli avvenuti nella metropolitana a Roma, dove una coppia di ragazzi gay è stata brutalmente pestata, non sono accettabili, e vanno fortemente condannati. L’approvazione di questa legge, non solo garantirebbe la punibilità a chi si macchia di tali atrocità, ma altresí tutela chi ogni giorni subisce profonde discriminazioni in ambito familiare, lavorativo, sociale. Il Ddl Zan vorrebbe dire, per il nostro paese, un grosso passo in avanti in tema di civiltà,di speranza, di crescita. Il Partito Democratico del Molise c’è”.

COSA E’ IL DDL ZAN

Si chiama Ddl Zan perché il suo relatore è il deputato Alessandro Zan, esponente della comunità LGBT italiana. Il disegno di legge che porta il suo nome si chiama esattamente “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, una definizione ampia che non si limita alla sola comunità Lgbtqi. Nel Ddl Zan è specificato infatti che “per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico; per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

COSA CHIEDE IL DDL ZAN

Il fine ultimo della legge è quello di chiedere l’istituzione in Italia di alcuni nuovi reati e l’istituzione di una giornata nazionale contro le discriminazioni (il 17 maggio) oltre che lo stanziamento di 4milioni di euro all’anno per iniziative di contrasto al fenomeno. Le pene previste per chi violerà questa legge sono severe: dalla reclusione fino a un anno e 6 mesi (o una multa fino a 6.000 euro) per chi istiga o commette atti di discriminazione contro le categorie citate, fino ai 4 anni di reclusione per chi partecipa o favorisce le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, i gruppi che hanno lo scopo, o uno degli scopi, nell’incitamento alla discriminazione o alla violenza sulle suddette categorie.

PERCHE’ NON E’ STATO ANCORA APPROVATO?

Attualmente è in corso un dibattito politico importante su questa nuova legge perché andrebbe a modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del Codice Penale in materia di violenza/discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, cosa che non trova l’accordo delle varie forze politiche tanto che Lega e Fratelli d’Italia, sostenuti dai rami più cattolici, non ritengono necessaria una legge ad hoc contro atti e manifestazioni violente e discriminatorie fondati sull’identità sessuale e di genere.

E TU COSA NE PENSI?

Il dibattito, come detto, sta prendendo molto piede non solo a livello nazionale ma anche a livello locale dove diversi tra gli esponenti politici si stanno esponendo sull'argomento.