David Di Donatello nel segno di Elio Germano: l’attore di origini molisane presente con 3 film

Elio Germano, l’attore di origini molisane (la famiglia è originaria di Duronia) è in corsa alla 66° edizione dei David di Donatello con ben tre film. Germano è un “perfetto Ligabue” in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, film d’arte e follia in testa con ben quindici candidature. Tra i film in corsa c’è anche quello che vede Pierfrancesco Favino nei panni di un Craxi più vero del vero, in Hammamet di Gianni Amelio che di candidature ne ha quattordici. Segue, a una sola lunghezza con tredici nomination, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo dove c’è sempre Elio Germano, in un film corale. In quarta posizione tra i film candidati, troviamo con undici candidature, MISS MARX di Susanna Nicchiarelli (in corsa come miglior film e regia) e, a pari merito, L’incredibile Storia Dell’isola Delle Rose di Sydney Sibilia, pure qui con Germano (non in corsa però nelle categorie miglior film e regia). Quest’ultimo, targato Netflix e mai andato in sala, ha beneficiato del nuovo regolamento dovuto al Covid. Per il miglior attore, oltre a Germano e Favino, sono in corsa Kim Rossi Stuart, Valerio Mastandrea e un inedito Renato Pozzetto drammatico. La cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello andrà in onda quest’anno martedì 11 maggio, in una prima serata condotta da Carlo Conti su Rai1.