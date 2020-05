David di Donatello 2020: stravince il Traditore di Bellocchio

Seguono Il Primo Re di Matteo Rovere con tre statuette vinte e La Dea Fortuna del turco Ozpetek, vincitore di due premi

Non c’era il pubblico delle grandi occasioni, e purtroppo non poteva essere altrimenti. Questa edizione 2020 dei Premi David di Donatello (gli Oscar del cinema italiano) sono stati vissuti in un clima vuoto e surreale. Non sono però mancate le emozioni, specialmente da parte di chi era in collegamento video con Via Teulada ed ha vinto. Lo spirito che contraddistingue i Premi David non è mancato del tutto. Lo si è visto quando, a seguito dell’annuncio della vittoria di Pierfrancesco Favino quale miglior attore protagonista (superba la sua performance ne Il Traditore di Marco Bellocchio), la moglie si è stretta intorno a lui con un caloroso abbraccio e un bacio pieno d’amore e di gioia. E’ il terzo David per l’attore romano, il primo da protagonista (gli altri due erano premi da Non protagonista). Stessa sorte è toccata alla collega Jasmine Trinca vincitrice del Premio alla Miglior attrice grazie alla Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. L’attrice originaria di Testaccio replica al successo ottenuto due anni prima grazie a Fortunata, diretta allora da Sergio Castellitto. Una menzione speciale la merita anche Il Primo Re di Matteo Rovere, film coraggioso, storico e innovativo capace di dimostrare cosa può fare il cinema italiano se dietro ci sono idee di giovani disposti anche a rischiare. Il lungometraggio di Rovere vince tre statuette tra cui quella alla Miglior Produzione. Menzioni onorevoli spettano anche a Luigi Lo Cascio (Miglior attore non protagonista per Il Traditore) e Valeria Golino (Miglior attrice non protagonista in 5 è il numero perfetto), interpreti che hanno saputo dare il loro meglio pur non essendo al centro delle pellicole alle quali erano partecipi. Bangla di Phaim Bhuiyan vince il Premio al Miglior Regista esordiente. La commedia satirica creata dal giovane regista e interprete con al centro un tema forte come quello dell’immigrazione e dell’integrazione, è stato un esperimento intelligente e di successo con anche una buona dose di incassi. Assente da questa edizione l’attore molisano Elio Germano protagonista di due lungometraggi presentati all’ultima Berlinale usciti però troppo tardi rispetto alla scadenza per la candidatura ai David. Discorso rimandato al prossimo anno.

Di seguito la lista dei Premi David Di Donatello vinti in questa edizione 2020:

MIGLIOR FILM

Il traditore – prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMA per la regia di Marco BELLOCCHIO

MIGLIOR REGIA

Marco BELLOCCHIO per il film Il traditore

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Phaim BHUIYAN per il film Bangla

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLO per il film Il traditore

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Maurizio BRAUCCI, Pietro MARCELLO per il film Martin Eden

MIGLIOR PRODUTTORE

Andrea PARIS e Matteo ROVERE per GROENLANDIA, RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZEN per il film Il primo re

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine TRINCA per il film La dea fortuna

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco FAVINO per il film Il traditore

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria GOLINO per il film 5 è il numero perfetto

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Luigi LO CASCIO per il film Il traditore

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Daniele CIPRI’ per il film Il primo re

MIGLIORE MUSICISTA

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO per il film Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“CHE VITA MERAVIGLIOSA” musica e testi di Antonio DIODATO, interpretata da DIODATO per il film La dea fortuna

MIGLIORE SCENOGRAFO

Dimitri CAPUANI per il film Pinocchio

MIGLIOR COSTUMISTA

Massimo CANTINI PARRINI per il film Pinocchio

MIGLIOR TRUCCATORE

Dalia COLLI e Mark COULIER (trucco prostetico) per il film Pinocchio

MIGLIOR ACCONCIATORE

Francesco PEGORETTI per il film Pinocchio

MIGLIORE MONTATORE

Francesca CALVELLI per il film Il traditore

MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Angelo BONANNI

Microfonista: Davide D’ONOFRIO

Montaggio: Mirko PERRI

Creazione suoni: Mauro EUSEPI

Mix: Michele MAZZUCCO

per il film Il primo re

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Theo DEMIRIS e Rodolfo MIGLIARI per il film Pinocchio

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Selfie di Agostino FERRENTE

DAVID GIOVANI

Mio fratello rincorre i dinosauri diretto da Stefano CIPANI

DAVID DELLO SPETTATORE

Il primo Natale di Salvo FICARRA e Valentino PICONE

DAVID SPECIALE

Franca Valeri

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Inverno di Giulio MASTROMAURO

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite di BONG Joon Ho (Academy Two)