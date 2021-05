David 2021, Elio Germano miglior attore protagonista: “Dedico il premio agli artisti, soprattutto a quelli dimenticati”

E’ l’attore molisano, Elio Germano, il miglior attore protagonista per ‘Volevo Nascondermi’ di Giorgio Diritti. Nella notte dei David di Donatello l’attore ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato ad entrare nel personaggio del pittore Antonio Ligabue, dal regista al dialog coach, ai truccatori, citandoli uno per uno, “a tutti i lavoratori dello spettacolo e agli artisti soprattutto quelli dimenticati”. Poi ha salutato i colleghi con cui ha diviso la candidatura, “spero di ritrovarli qui tanti altre volte”. Il film interpretato dall’attore molisano ha trionfato e si è aggiudicato il David di Donatello 2021 per il miglior film. Il film vincitore ha prevalso su gli altri quattro film in nomination: ‘Favolaccè per la regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo; ‘Hammamet’ per la regia di Gianni Amelio; ‘Le sorelle Macaluso per la regia di Emma Dante; ‘Miss Marx’ per la regia di Susanna Nicchiarelli.