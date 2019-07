«Datemi una deroga per partorire a Termoli», la richiesta di Romina

REDAZIONE TERMOLI

Ha intenzione di chiedere una deroga per poter avere qualche giorno in più per partorire a Termoli, stabilizzare il suo bimbo e poi tornare a casa. E’ quanto affermato da Romina Giannattasio, l’unica donna attualmente ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli in attesa di partorire. Un evento che, in condizioni normali, sarebbe del tutto naturale accompagnato dall’ansia del primo “incontro” con il suo bambino ma con la gioia della sicurezza. Invece per Romina questo “incontro al buio” si sta trasformando in un incontro al buio e, soprattutto, unito al “countdown” di un punto nascita che alla mezzanotte di domenica chiuderà ufficialmente i battenti per effetto del decreto firmato dal commissario Giustini che interrompe tutte le attività del punto nascita di Termoli. Romina è stata ricoverata in ospedale il 30 giugno, l’ultimo giorno possibile per i ricoveri in basso Molise. Da allora si trova in ospedale, costantemente monitorata dal personale del San Timoteo, ma il suo Noah ancora non ha deciso di venire al mondo. La foto di lei, attaccata al tracciato per rilevare i movimenti del piccolo e il battito cardiaco e davanti a lei la scritta #L113 sta facendo il giro di Facebook diventando quasi la “madrina” della battaglia per la sopravvivenza del punto nascita avviata dal Comitato “Voglio nascere a Termoli”. E in ospedale per darle man forte si sono recate anche Cinzia Ferrante e Alessandra Di Pasquale che assieme a Giuseppe Pranzitelli e Debora Staniscia stanno portando avanti la battaglia e tutte le iniziative ad essa correlate. In una diretta Facebook effettuata sul gruppo “Voglio nascere a Termoli” e in un successivo video sempre sul social network è stata proprio Romina a rendere nota la sua intenzione di chiedere una deroga per avere qualche giorno in più di tempo per restare in ospedale e partorire a Termoli il proprio bambino. Secondo il protocollo, infatti, Romina avrebbe di tempo fino a domenica a mezzanotte per partorire altrimenti dovrebbe essere dimessa e ricoverata in un’altra struttura. Per la giovane mamma, però, la preoccupazione è che, trattandosi della quarta gravidanza, possa non avere il tempo necessario una volta iniziato il travaglio per arrivare in un ospedale che non sia Termoli e partorire in sicurezza il suo bambino. «Sto facendo un discorso per tutelare la salute di mio figlio – ha affermato Romina – affinché mi sia concessa una deroga per partorire in sicurezza e restare le 48 ore di tempo necessarie a stabilizzare il bambino e poter uscire». «La speranza – ha affermato Cinzia Ferrante sempre in diretta Facebook – è che questo faccia riflettere le persone. Noah è l’ultimo bambino che potrebbe nascere a Termoli».