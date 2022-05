“Daremo il 100%”, l’intervista alla maglia rosa Perez. “Il sogno è vincere il Giro”

“Io e tutta la squadra daremo il 100%”. E’ quanto affermato dalla maglia rosa Perez pochi minuti prima della partenza della 9° tappa da Isernia.

“Tutti i corridori corrono per vincere altrimenti non saremo qui. Sono sicuro che qualcuno proverà ad attaccare la maglia rosa ma giorno per giorno vedremo come andrà”.

E alla domanda se vuole vincere il Giro d’Italia la risposta è secca: “è un sogno. Il Giro d’Italia è difficile. Vedremo come andrà”.