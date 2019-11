«Daremo battaglia se i piani non risponderanno alle esigenze dei cittadini»

I consiglieri regionali M5S, Greco e Nola, hanno incontrato il viceministro alla Sanità. Chiesta anche un’assise monotematica

CAMPOBASSO. I consiglieri regionali del M5S, Andrea Greco e Vittorio Nola, hanno incontrato il viceministro alla Sanità, Pierpaolo Sileri. Il rappresentante del governo «ci ha assicurato – hanno scritto sul loro profilo social ufficiale – che farà tutto quanto in suo potere per tutelare il diritto alla salute dei cittadini molisani. Questa mattina, giovedì 14 novembre, infatti, abbiamo portato la preoccupazione dei nostri territori ancora una volta all’attenzione dei ministeri competenti. Abbiamo detto chiaramente che se i documenti di programmazione non rispondono alle esigenze dei cittadini, e non solo a quelle degli imprenditori, siamo pronti ad una battaglia politica e legale senza sconti. In ogni caso – hanno concluso – faremo la nostra parte anche in Consiglio regionale. Abbiamo depositato formale richiesta di un Consiglio monotematico sulla sanità che sarà presto convocato».