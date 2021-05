Dare una speranza agli anziani: inaugurata la Stanza degli Abbracci (FOTO E VIDEO)

Una stanza per gli abbracci per dare il senso di un “ritorno alla normalità” che è sempre più sentito. E’ stata inaugurata questa mattina, 11 maggio, la Stanza degli Abbracci all’interno della Casa di Riposo Pistilli di Campobasso. Si tratta di una iniziativa che è stata organizzata dalla Cgil in coordinamento con il Comune di Campobasso e con la direzione della casa di riposo del capoluogo di regione. Una iniziativa che nasce per consentire ai familiari delle persone anziani di tornare a trovare i propri cari considerando che se da un lato le visite sono riprese dall’altro lato “sono molto di meno rispetto al passato perché possono venire solo le persone che hanno già concluso il ciclo di vaccinazione, quelle che hanno effettuato un tampone almeno 48 ore prima o quelle che hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Capite bene che si tratta di visite limitate”. La casa di riposo Pistilli attualmente ospita circa 80 ospiti e il primo abbraccio è previsto nei prossimi giorni. “Si tratta di un impatto emotivo molto importante. Lo è stato già quando avevamo comunicato la possibilità di andare a trovare i propri parenti. Lo sarà sicuramente adesso che potranno anche abbracciarsi. E’ un modo per dare la possibilità di un sorriso a quegli anziani appartenenti alle fasce di persone fragili”. Sotto la lente le paure della pandemia e il dramma che si è vissuto nelle case di riposo. La speranza che è stata sottolineata dai rappresentanti della Cgil, dalla direzione della casa di riposo Pistilli e dallo stesso sindaco di Campobasso, Roberto Gravina presente alla manifestazione, è quella che si tratti di una parentesi e che si possa tornare presto a dare gli abbracci “naturali”.

