Dare slancio al turismo in Molise: all’Unimol presentata la Fondazione ITS Academy

È stata presentata presso l’Università degli Studi del Molise di Campobasso La Fondazione “ITS Turismo e Cultura Molise”, costituita lo scorso 3 settembre, che vede tra i soci fondatori l’istituto scolastico capofila I.P.S.E.O.A. Federico di Svevia di Termoli, l’Università degli Studi del Molise (Centro Studi sul Turismo), il Comune di Larino, l’Ente di formazione accreditato Istituto Keplero di Termoli, la Rete di imprese turistiche Moleasy by R.I.T.I., la Cala Sveva S.r.l di Termoli, l’Associazione Istituto Keplero Onlus, la Confartigianato Imprese Molise e l’AIRA, Associazione Italiana Ricettività ed Accoglienza. L’Its si prefigge di formare esperti e tecnici che contribuiscano alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al Turismo ed ai Beni culturali. «Borghi antichi e castelli – si legge nel documento allegato alla presentazione – veri scrigni ricchi di storia come, tra gli altri, Agnone, Fornelli, Capracotta, Oratino, Frosolone, Macchiagodena, Venafro, il centro storico di Larino con il suo Anfiteatro romano, il borgo marinaro di Termoli. Siti archeologici di rara valenza storica come la citta sannitica di Altilia, il teatro ed il tempio italico di Pietrabbondante. L’insieme di meraviglie naturali da conoscere arriva fino alle vedute mediterranee del Gargano e delle Isole Tremiti, facilmente raggiungibili attraverso il porto di Termoli o sfruttando i porticcioli turistici di Campomarino, Termoli e Montenero partendo dalle oasi naturalistiche del Matese e dell’Alto Molise fino alla Foresta Umbra. Il sentimento di ammirazione e di fascino si arricchisce assistendo ad eventi che richiamano tradizioni millenarie come la Ndocciata di Agnone e le Corse dei Carri di San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi. Elemento caratterizzante del territorio sono gli antichi Tratturi, recentemente nominati Patrimonio dell’Unesco, le vie d’erba lungo le quali avveniva la transumanza, ovvero lo spostamento stagionale di greggi dai pascoli estivi dei monti dell’ Abruzzo a quelli invernali del Tavoliere delle Puglie., vere e proprie autostrade naturali per il trekking e le passeggiate a cavallo, sport che d’estate possono essere praticati anche a Campitello Matese che d’inverno diventa una delle località sciistiche più importanti del centro sud Italia».