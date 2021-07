d’Apollonio: “Querelerò la Formichelli, Isernia ha un sindaco onesto” (video)

Immediata e “velenosa” la replica del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, al consigliere di minoranza, Rita Paola Formichelli, che l’aveva accusato in consiglio comunale di aver mentito agli isernini, affermando che le tasse e le tariffe non erano aumentate. Il vivace botta e risposta in occasione della discussione sul bilancio, approvato con 16 voti contro 4. Ma ascoltiamolo le dichiarazioni del sindaco che parla di sua possibile azione di tutela legale, contro le affermazioni della Formichelli.