D’Apollonio: «Luogo del contagio non è il comune di Isernia» (VIDEO)

Coronavirus, il sindaco parla dopo i nuovi casi positivi in provincia

«La situazione ha generato allarme ma bisogna fare chiarezza – dice in una intervista il primo cittadino di Isernia, Giacomo D’Apollonio riferendosi ai due positivi in provincia di Isernia – I due soggetti contagiati sono due persone che sono ancora ricoverate presso la struttura di Pozzilli dove è avvenuto il contagio. Aggregarle a Isernia – ha aggiunto – ha generato allarme. Asrem comunica in base alla residenza e ciò può creare allarmismo e confusione. Io non condivido questo tipo di attribuzione. Il luogo del contagio non è certamente Isernia. I familiari sono stati posti in quarantena già da giorni e monitorati – ha concluso D’Apollonio e noi continuiamo nell’opera di controllo del territorio».