Danza, applausi a scena aperta per i ballerini Giuseppe Miraglia e Caterina Carloni

Una performance emozionante quella tenuta la sera del 25 agosto a Toro dai due ballerini Giuseppe Miraglia e Caterina Carloni. Applausi a scena aperta per una coppia di artisti che ha saputo incantare la platea. Giuseppe fra l’altro è originario di Toro e nella sua piece iniziale ha voluto dedicare proprio a a Toro un balletto emozionante sulle note della canzone “Paese Mio”.Giuseppe è un ballerino Professionista ed Insegnante di Danza laureato all’Accademia Nazionale di danza di Roma. Diplomato in TRAINING FOR FLEXIBILITY. Vanta numerosi successi a livello internazionale.