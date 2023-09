Dantroide, dal Marconi di Campobasso alla Città della Scienza, fino al Festival Science on Stage

Inaugurata oggi, venerdì 22 settembre, a Napoli, presso la Città della Scienza, la seconda edizione del Festival Science on stage, il più grande festival educativo per insegnanti STEM: scienza, tecnologia,ingegneria e matematica. E tra i trenta progetti selezionati (su oltre trecento) anche Dantroide, il robot umanoide ideato e realizzato dagli alunni e insegnanti dell’ITST Marconi di Campobasso.

Dagli insegnanti agli insegnanti, confronto e condivisione di metodi ma anche l’invito ad inventare un nuovo modo di raccontare le discipline scientifiche, un modo stimolante e creativo. Per questo, tutti i progetti di Science on Stage rappresentano ognuno un piccolo capolavoro di fantasia e innovazione. La loro caratteristica fondamentale è quella di scardinare l’idea che l’attività scolastica debba essere sempre uguale e basata sull’insegnamento frontale da parte di un insegnante.

A tutti i docenti italiani, come sempre, un grande ringraziamento per il loro entusiasmo”, ha dichiarato Giovanni Pezzi, Coordinatore nazionale di Science on Stage Italia.

All’inaugurazione partecipano Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; Giovanni Pezzi, Coordinatore nazionale di Science on Stage Italia; Laura Franchini, AIF – Associazione per l’Insegnamento della Fisica e Amici Città della Scienza; Paola Ambrogi, DD/SCI – Divisione Didattica della Società Chimica Italiana; Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Pari opportunità e il Tempo libero, Regione Campania.

Prossima tappa: gli undici progetti selezionati parteciperanno al Festival Europeo di Science on Stage che si terrà in Finlandia nel 2024. Buona fortuna al nostro Dantroide!