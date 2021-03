Dantedì per i Licei, studentessa molisana vince il concorso nazionale

La studentessa del V Liceo Scientifico di Isernia, Costanza Testa, ha vinto, con un suo video, il Concorso Nazionale “Dantedì per i Licei”, bandito dal Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, sul tema “Dante prossimo mio”.

Il concorso nazionale è stato indetto al fine di favorire l’attenzione e l’interesse dei giovani per la poesia di Dante. Costanza Testa, vincitrice del premio nazionale, ha ottenuto anche la menzione speciale da parte della giuria, per aver accostato nel suo video, in maniera originale, l’inferno Dantesco al drammatico periodo di emergenza che l’Italia sta vivendo oggi per la pandemia da Covid 19.

Ancora una soddisfazione per la preside Carmelina Di Nezza e per il Liceo Majorana Fascitelli di Isernia, frequentemente vincitore di numerosi premi e gare didattiche nazionali. In allegato il video di Costanza.