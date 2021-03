Dantedì a Macchiagodena, c’è la presentazione della Divina Commedia in 100 borghi

Gli scorci meravigliosi dei piccoli borghi italiani diventano lo scenario di un tour itinerante in cui Dante Alighieri torna protagonista a 700 anni dalla morte. Parte la Divina Commedia in 100 Borghi, progetto cui, da un’idea dell’attore e artista Matteo Fratarcangeli, hanno dato impulso l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Il Tempo Nostro” e l’amministrazione comunale di Macchiagodena. Sarà proprio Fratarcangeli a interpretare il Sommo Poeta mentre declama versi, passeggiando tra vichi e piazze o seduto allo scrittoio, inimitabile profilo che si staglia nell’ombra delle spesse mura di un antico palazzo o di un castello.

La Divina Commedia ritrova la sua naturale collocazione temporale: 100 borghi rivivono le atmosfere medievali nei versi più poetici del capolavoro della letteratura italiana. “Un protagonista e 100 protagonisti” anticipano il sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone e l’assessere alla Cultura Luciana Ruscitto alla vigilia della conferenza stampa di presentazione, programmata per oggi pomeriggio, giovedì 25 marzo, alle 18 e visibile sulla pagina facebook ufficiale.

Macchiagodena sarà teatro del XXIII canto del tour, il 22 giugno. L’iniziativa si snoda infatti in un lungo percorso che toccherà tutte le regioni italiane, grazie all’adesione dei tanti Comuni coinvolti.

Il viaggio parte idealmente oggi 25 marzo, in occasione del Dantedì. La presentazione ufficiale svelerà le tappe e i meccanismi di una manifestazione dal format semplice e accattivante, compatibile con le restrizioni di questi mesi complicati.

Il tour vero e proprio partirà da partirà da Trevi nel Lazio il 28 aprile con il commento e la recitazione del primo canto del Purgatorio. Dopo aver raggiunto 99 paesi e città, l’itinerario si completerà il 5 agosto a Ripi in provincia di Frosinone con la presentazione del canto XXXIII del Paradiso. Nove le tappe molisane: saranno rese note durante la conferenza stampa. Ma c’è già un’importante anticipazione su alcuni luoghi molisani comunque presenti nel video promozionale. In questi giorni palcoscenici delle riprese del regista Nicola Lanese sono stati l’agro di Toro, Santa Maria della Strada, Matrice, la piazzetta della lettura di Macchiagodena, il borgo antico e il castello, e il borgo di Vastogirardi.

In ogni borgo, dopo aver presentato il progetto e promosso i prodotti, i paesaggi e le peculiarità dei paesi, anche attraverso video promozionali, immagini e brochure appositamente realizzate, Matteo Fratarcangeli, attore di teatro, laureato in arti e scienze dello spettacolo e linguistica, commenterà e reciterà un canto del poema.

La Divina Commedia in 100 borghi si colloca tra le iniziative che intendono rinvigorire i circuiti culturali lontani dalle metropoli. Custodire le bellezze paesaggistiche e tramandare un grande classico: questi sono alcuni degli obiettivi che, con la volontà di onorare una data importante che segna la storia del Sommo Poeta, si sono prefissati l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Il Tempo Nostro e il Comune di Macchiagodena in collaborazione con il Network “I Borghi della Lettura”. La centralità dell’opera Dantesca nella cultura e nella lingua italiana contemporanea viene amplificata da un progetto che avvicina tanti Comuni piccoli e grandi, come un esteso laboratorio in cui la forza dell’uno è la forza dell’altro. Dante passeggia in una via di Verona o in una piccola piazza molisana, o sosta ai piedi di un monumento di Ravenna: c’è tanta Italia che si muove insieme a Dante. Appuntamento con la conferenza stampa alle 18 sulla pagina facebook LaDivina Commedia https://www.facebook.com/La-Divina-Commedia-in-100-borghi-108364291330723

Presenti il sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone, l’assessore alla Cultura Luciana Ruscitto, l’attore e artista Matteo Fratarcangeli, il Presidente del Network “I Borghi della lettura” Roberto Colella. Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Rapuano, interverranno con un video messaggio il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini e l’assessore regionale del Molise alla Cultura e al Turismo Vincenzo Cotugno.