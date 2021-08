“Dante in Musica” di Andrea Ortis apre domani il Campobasso Summer Festival

C’è attesa per la partenza dell’edizione 2021 del Campobasso Summer Festival, inserito dall’assessorato alla Cultura del capoluogo di regione anche nel calendario degli eventi di “Agosto In Città”, mentre proseguono gli ultimi ritocchi, al parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni, per la serata inaugurale di sabato 21 agosto che è stata affidata allo spettacolo “Dante In Musica”, prodotto dalla Mic Musical International Company, con la regia di Andrea Ortis, tratto dall’Opera “La Divina Commedia Opera Musical”.

Grazie al libretto scritto da Gianmario Pagano e Andrea Ortis, alle musiche di Marco Frisina, alla coreografia di Massimiliano Volpini e al disegno luci di Virginio Levrio, “Dante in Musica” racconta il viaggio dell’uomo Dante attraverso i tre mondi ultraterreni, Inferno, Purgatorio e Paradiso, proponendo l’utilizzo del testo in volgare trecentesco in una dimensione scenica coinvolgente ed elegante.

Gli interpreti di questa versione concertuale tratta, come detto, da “La divina Commedia Opera Musical”, sono: Antonello Angiolillo, Andrea Ortis, Myriam Somma, Noemi Smorra, Antonio Sorrentino, Antonio Melissa, Mariacarmen Iafigliola. Il suono è curato da Francesco Iannotta e la direzione musicale è del maestro Marco Frisina.

I biglietti di tutti gli spettacoli del Campobasso Summer Festival sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Questi i costi dei biglietti dello spettacolo di sabato 21 Agosto, “Dante in Musica”, che si terrà dalle ore 21.00, al Parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni:

• Biglietti primo settore: 5 euro

• Biglietti secondo settore: 3 euro

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.