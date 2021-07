Dante e la gola, prelibatezze trecentesche

Con grande entusiasmo la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio ospita questa settimana il contributo dell’Amica Antonia, che di cuore ringrazia

di Antonia Ida Fontana*

Se gustando un cioccolatino o godendo una buona cena diciamo di commettere un “peccato di gola“ non pensiamo certo all’Inferno ma piuttosto al colesterolo o alla bilancia.

La nostra società, che, a differenza di quanto accadeva ancora nell’800, non conosce la fame, ha smesso di apprezzare il bello grasso ed ammira anzi la snellezza, che nulla ha a che vedere con la macilenza di un tempo, dovuta a carestie e fatica, i problemi attuali sono semmai la bulimia o l’anoressia.

La dottrina della Chiesa invece pone la gola fra i 7 peccati capitali, poiché è

appetito disordinato di cibo e bevande e rende i peccatori egoisti e indifferenti alla propria dignità e al rispetto degli altri, in particolare dei poveri.

Nel Medio Evo miniaturisti, pittori e letterati, quali Giacomino da Verona o Bonvesin de la Riva, avevano illustrato le pene infernali, che erano solitamente corporali, cioè non troppo distanti da quelle che Dante descrive nell’Inferno, soprattutto nelle Malebolge, i canti più improntati ad un realismo anche comico.

L’Alighieri colloca i golosi ( Canto VI) nel terzo cerchio, appena sotto a quello

dei lussuriosi, indicando quindi (con qualche nostro stupore) che il peccato è più grave e li descrive tormentati, per contrappasso, da una pioggia eterna, fosca e greve, da grandine grossa e neve. Gli agenti atmosferici danno origine sul suolo ad una fanghiglia maleodorante dove i dannati si rotolano, girandosi ora su un fianco ora sull’altro, tanto che il Poeta stesso dice che forse altre pene sono più gravi ma nessunatanto spiacevole.

Custode è Cerbero, il cane che sorvegliava gli Inferi nel mondo classico, ma

qui raffigurazione della ghiottoneria, il quale con tre gole caninamente latra e con le “unghiate mani/graffia li spiriti, iscoia ed isquartra“.

Un dannato rivolge la parola al Pellegrino e si fa riconoscere come Ciacco di

lui poco sappiamo ma Boccaccio gli dedicò una novella (IX, 8), nella quale narra che si faceva spesso invitare a cena, specie se la sperava succulenta, e racconta la dura vendetta che si prese della burla che gli aveva fatto Biondello.

Ancora più evidente è il contrappasso nel Purgatorio (canti XXIII-XXIV), dove

nella VI Cornice le anime dei golosi, ridotti a pelle e ossa, sono tormentate da fame e sete continua, stimolata dal profumo di dolci frutti che pendono da due alberi posti all’ingresso e all’uscita della Cornice e da una fonte d’acqua zampillante.

Ma di quali cibi erano stati golosi i peccatori? Ciacco dice soltanto di essere

“punito per la dannosa colpa della gola“ ma in Purgatorio conosciamo cosa sta espiando il papa Martino IV: “L’anguille di Bolsena e la vernaccia“, il commentatore Jacopo della Lana sostiene che le anguille venivano affogate nel vino e poi arrostite e viene tramandato un epitaffio burlesco nel quale le anguille si rallegrano della morte del Papa, che le faceva spellare come se fossero colpevoli di morte.

Mentre di un altro penitente, Marchese degli Argogliosi, sappiamo che purga lo smodato uso di vino, non conosciamo, in questi Canti dell’amicizia, cosa ha condotto in Purgatorio Forese Donati, che il Poeta intende riabilitare dalle accuse scagliategli nella famosa tenzone.

Le pitture ed i monumenti a Dante ce lo mostrano solitamente o pensoso, (del

suo Poema, di Firenze?) o corrucciato (per l’esilio, per i mali dell’Italia?) ma in

gioventù Dante, precocemente orfano e con una buona rendita, si mescolò con i giovani patrizi, condividendone le sregolatezze che lo porteranno poi nella Selva oscura.

L'alimentazione medievale prevedeva soprattutto per le classi meno agiate

Appartiene a quel periodo la tenzone con Forese: 6 sonetti, tre di ciascuno, nei quali i due amici si insultano nel più arguto e volgare stile goliardico e da uno dei sonetti apprendiamo che Forese si è gravemente indebitato a causa dei petti delle starne e della lonza.

L’alimentazione medievale prevedeva soprattutto per le classi meno agiate

molta verdura ed erbe, cereali e legumi (non erano ancora arrivati dalle Americhe cacao, pomodori e patate) mentre carne e pesce costituivano leccornie che troviamo celebrate anche in poesia (pensiamo a Folgore da San Gimignano) e in quel Fiore rifacimento del Roman de la rose, che la critica recente tende a riconoscere come opera giovanile di Dante, dove il personaggio di Falsembiante dice di amare:

Grosse lamprede, o ver di gran salmoni

Aporti, o lucci, sanza far sentore,

la buona anguilla non è già pegiore,

Alose o tinche o buoni storioni,

torte battute o tartere o fiadoni:

queste son cose d’acquistar mi’amore,

o se mi manda ancor grossi cavretti

o gran cappon di muda ben nodriti

o paperi novelli o coniglietti

Per saperne di più sulle prelibatezze ai tempi di Dante possiamo rivolgerci a tre ricettari trecenteschi toscani anonimi, (non erano opere letterarie ma semplici strumenti di lavoro) e apprendiamo la grande varietà di animali che venivano portati in tavola, si parla di innumerevoli specie di pesci e molluschi, in gran parte d’acqua dolce ( il trasporto del pescato dal mare non sarebbe stato semplice). Apprezzati, abbiamo visto, anguille, lamprede e storioni, possibilmente di grandi dimensioni, come appaiono anche nella novella già ricordata del Boccaccio su Ciacco ed a questo proposito possiamo ricordare un aneddoto, certamente falso, riferito a Dante: ospite del doge, vedendosi offrire pesci piccoli mentre alle altre tavole erano belli grassi, ne porta uno all’orecchio, spiegando che gli chiede notizie del padre morto in mare ma il pesce lo invita a porre la stessa domanda a pesci più vecchi (e grandi ) di lui.

Le carni, solitamente di cacciagione, paiono a noi in gran parte inusuali: se è

possibile ancora vedersi servire ghiri in Trentino o in Slovenia, credo che pavoni, gru e fenicotteri non compaiano più sulle nostre tavole.

Certamente curiose sono le preparazioni: il cibo è talvolta cucinato 2 volte, dapprima fritto o bollito, viene poi ancora cotto con l’aggiunta di uova, formaggio e naturalmente tante spezie, che erano necessarie anche per nascondere il sapore della carne troppo frollata ma erano un vero lusso, se pensiamo al lungo e rischioso viaggio che compivano per arrivare sulle tavole più ricche. Nella Divina Commedia è ricordato Niccolò dei Salimbeni (Inferno XXIX), che introdusse nella brigata spendereccia di Siena l’uso del garofano ma non per condire le vivande, qualche commentatore sostiene che con i chiodi di garofano facesse la brace sulla quale cuocere fagiani e pernici.

Noi non gradiremmo neppure alcune preparazioni agrodolci, umidi di carne

con zucchero, frutta secca, agresto, né salse complesse a base di aglio, cipolle, frutta, mosto e tante spezie e certamente il medico ci ha vietato di friggere nello strutto.

Dante tuttavia viene spesso descritto di gusti semplici, come fa supporre il

famoso aneddoto sulla sua straordinaria memoria: un giorno il Poeta era nella zona del Duomo, noi diciamo al Sasso a cui dà il nome, ed uno sconosciuto gli chiese quale ritenesse il miglior cibo:“ l’uovo“ fu la pronta risposta, dopo un anno lo stesso cittadino gli chiese all’improvviso “con che?“ e Dante senza scomporsi: “col sale“.

Le ricette dell’epoca però prevedono uova condite con spezie e zafferano o preparate dentro a un grande raviolo con formaggio, zucchero e spezie e poi fritte o bollite.

Un altro aneddoto (ne sono debitrice al Papini, che li raccoglie nella sua Leggenda di Dante) vede il Poeta oggetto di una burla alla corte di Cangrande della Scala: l’etichetta prevedeva di gettare gli ossi sotto la tavola ed i commensali, dopo averli gettati tutti davanti a Dante, iniziarono a rampognarlo per la grande quantità di carne che aveva mangiato. Ma l’Alighieri ritorse la beffa dicendo che lui aveva lasciato gli ossi perché non era cane.

L’episodio ci porta così a riflettere sull’esilio e sulle condizioni dei letterati

nelle diverse corti italiane: arrecavano prestigio al signore, scrivevano lettere

diplomatiche, andavano in ambascerie ma di fatto non erano considerati molto meglio dei buffoni e forse anche peggio se stiamo alla frase mordace del giullare che faceva notare a Dante d’aver ricevuto panni migliori dei suoi. Al che il Poeta gli rispose che accadeva perché il buffone trovava più facilmente padroni simili a lui. Quanto questa condizione dovesse pesare a Dante è ben rappresentato dal poeta comico-realista Cecco Angiolieri, anch’egli esule, nel famoso sonetto, forse parte di una tenzone,

della quale non ci sono giunte le risposte di Dante:

Dante Alighier, s’i’ so bon begolardo,

tu mi tien’ bene la lancia a le reni,

s’eo desno con altrui, e tu vi ceni;

s’eo mordo ’l grasso, tu ne sugi ’l lardo;

s’eo cimo ’l panno, e tu vi freghi ’l cardo:

s’eo so discorso, e tu poco raffreni;

s’eo gentileggio, e tu misser t’avveni;

s’eo so fatto romano, e tu lombardo.

Cecco condivide la condizione di esilio e di miseria (l’Alighieri si era descritto privo di cavallo e di armi) che fanno diventare i due Poeti fanfaroni, li costringe a mendicare un pasto e ad inventarsi una nobiltà che Dante, finchè era vissuto a Firenze, come esponente della parte popolare, aveva sempre ignorato. Ma presso corti straniere sente l’esigenza di esaltare la sua famiglia (Paradiso, XV-XVII) facendo dichiarare dal trisavolo Cacciaguida di essere stato investito cavaliere dallo stesso Imperatore Corrado (rimane poco chiaro se II o III).

Cacciaguida ci riporta al cibo, anzi al principe dei cibi, profetizzando al pronipote che apprenderà “quanto sa di sale lo pane altrui“ e non possiamo non chiederci se esso paresse ancora più salato a chi era abituato al pane sciapo di Firenze e se proprio questa caratteristica abbia ispirato la metafora per sottolineare l’amarezza dell’esilio.

Antonia Ida Fontana

Piemontese, laureata in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Genova, diplomata in archivistica e paleografia, ha lavorato alla Biblioteca Universitaria di Genova, ha diretto la Biblioteca Statale di Trieste e dal 1996 al 2010 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, promuovendo una profonda innovazione, sia nei servizi bibliografici e biblioteconomici, soprattutto con l’introduzione delle tecnologie informatiche, sia nella riorganizzazione edilizia. .La partecipazione a numerosi progetti Europei ha consentito il continuo aggiornamento dell’Istituto.

Ha ricoperto vari incarichi in Commissioni internazionali, Comitati Nazionali, Consigli d’Amministrazione e Associazioni professionali

Ha insegnato Teorie e tecniche dell’indicizzazione presso l’Università di Udine e in numerosi corsi regionali

Autrice di numerose pubblicazioni a carattere umanistico e tecnico-professionale, è attualmente membro del CDA del Teatro Nazionale della Toscana, del Comitato Scientifico di Casa Buonarroti, Presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, della Società Dante Alighieri Comitato di Firenze, del Premio Betocchi, membro dell’ Accademia delle Arti del Disegno e di alcune Associazioni.

Socia del Rotary Club e del Soroptimist International

Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana (1996),

Salomone d’oro dell’Università di Firenze (2004)

Gagliaudo d’oro della città d’Alessandria (2006)

Innamorata di Firenze e della campagna toscana, ama i viaggi e la lirica