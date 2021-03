Dante Alighieri? Un genio dal volto umano

GIUSEPPE CAROZZA

Leggenda vuole che il 25 marzo del 1300 Dante Alighieri abbia cominciato il suo viaggio nell’aldilà: così la data è stata scelta per il “Dantedì”, un giorno dell’anno interamente dedicato al sommo poeta, ricalcato su quelli della settimana intitolati alla Luna e ai pianeti. In tale ottica, anche se l’argomento del presente contributo potrebbe dare l’impressione, ad una prima lettura, di una discussione unicamente per letterati o comunque per addetti ai lavori nel campo della critica e della storia della letteratura, in realtà credo che nell’ottica dei 700 anni dalla morte di Dante (Firenze 1265 -Ravenna 1321) sia doveroso, pur entro le innumerevoli problematiche sanitario-esistenziali – e aggiungiamoci pure… politiche – che stanno affliggendo la nostra regione, tributare un pensiero all’uomo che più di tutti, probabilmente, riesce ad incarnare non solo l’unità nazionale del nostro Paese ma, per certi versi, anche a dare senso alla diversità rappresentata dalla cultura, dalla lingua e dalle tradizioni delle singole regioni del bel Paese. Non solo: a pensarci bene, siamo in effetti tutti figli del grande fiorentino persìno in tutto il continente europeo. L’autore della Commedia ha unito allorquando si lavorava per dividere, ha creato una prima matrice di contaminazione linguistica con un crogiuolo di volgare, latino e provenzale, ha innervato le radici della nostra cultura filosofica, etica, estetica e politica, ha indicato e drammatizzato l’unico percorso possibile per l’umanità, quello che attraversa l’oscurità per tendere alla luce. In tale ottica non è difficile comprendere come tanti aspetti del pensiero di Dante non solo siano ancora attuali, ma destinati a perdurare, con la loro struttura logicamente enciclopedica, anche nei secoli a venire, allorquando anche il nostro modus vivendi individuale e collettivo, complice anche – e soprattutto – la presente crisi pandemica, sarà inevitabilmente chiamato ad una mutazione epocale a tutti i livelli: da quello esistenziale a quello relazionale, da quello comunicativo a quello, forse, anche affettivo.

Come tutti i grandi che istituiscono orizzonti e figure, che fondano lo “sguardo” di un’epoca, Dante è dunque sempre attuale e, nello stesso tempo, sempre inattuale. È ad esempio inattuale la sua potente tensione per la sintesi e per il sistema. Come ha giustamente sottolineato ormai alcuni decenni fa Salinari, Dante si sente investito dalla “missione” di trovare una “nuova coerenza” fra la scienza umana e la rivelazione divina, di proporre una figura di “eroe civile” che allude già alla figura dell’intellettuale legislatore, coscienza morale della società moderna. Il viaggio della Commedia, da questo punto di vista, ha la cadenza dialettica di un itinerario della salvezza che introduce nella vicenda umana il tema della fine dei tempi e della storia poi riproposto dalla filosofia in chiave secolarizzata. Protagonista della transizione dal medioevo alla modernità, l’Alighieri costruisce nella sua Commedia un equilibrio mirabile fra passato e presente, fra tradizione e cambiamento, fra individuo e comunità, fra filosofia e teologia: i grandi temi dell’epoca che sta per cominciare. Al contrario, l’attualità di Dante consiste nella capacità di trasportare queste tematiche anche nella “coscienza” dei suoi personaggi, che pur nello sfondo cosmico del poema sacro, appaiono già come paradigmi di esperienze individuali, come attori – ci si passi questa immagine – della propria esistenza. Dante è, per questo aspetto, un precursore dell’individualismo. Tuttavia l’individualismo del nostro poeta è ancora saldamente impregnato di eroismo, come l’individualismo di Adamo che, scacciato dall’Eden originario, si lancia alla conquista della Terra per fondare la città degli uomini. Un individualismo, come si può facilmente cogliere, diverso dal narcisismo del nostro tempo, in cui la debolezza dell’io è diventata come l’emblema della massificazione e dell’edonismo amorale. Tra l’individuo dantesco e l’individuo moderno si è aperto il vuoto lasciato dalla sempre più dilagante idea della “morte di Dio” e dalla radicale mondanizzazione della stessa legge morale. Specie nei canti dell’Inferno e nelle tragiche figure che si susseguono a raccontare la propria storia di sventura, è evidente come Dante mostri una capacità di introspezione e di rappresentazione delle passioni umane che anticipano in qualche misura i temi “dell’analisi dell’io” e della narrazione che diventerà, com’è noto, il leit motiv del romanzo del Novecento.

Spesso, nella mia esperienza di docente in diverse scuole superiori del Molise mi si rivogono dai ragazzi queste domande: prof, quali sono i motivi per cui continuare a studiare Dante ancora nel terzo millennio? Quali sono i motivi del successo del poema ai nostri tempi, talora così disincantati su tutto ciò che sa di poesia, di arte, di riflessione interiore? Francamente non sono sempre in grado di valutare il successo attuale di Dante. Penso tuttavia che le nuove generazioni si trovino troppo di frequente a contatto con un’immagine troppo scolastica della Commedia, anzi quasi al di fuori della storia. Ma questo è in generale il problema della nostra scuola nel suo insieme. Dante pone tuttavia una questione che oggi può essere riproposta come tema centrale della formazione dell’individuo contemporaneo: il rapporto fra ragione e passione. Nell’epoca attuale le passioni sono spente ed è rimasta solo l’emotività epidermica, ma sotto le ceneri è probabile che il fuoco arda ancora. L’assoluta inattualità di Dante può diventare, dunque, la sua attualità se, esaurite le chiacchiere della modernità o, se si vuole, del cosiddetto pensiero debole, si prova a guardare più in profondità, oltre il sazio benessere della società opulenta. O meglio: di ciò che rimane della cosiddetta società “opulenta”, divenuta ormai solo un vecchio ricordo per gli amanti del “come eravamo”, visto e considerato che il Covid, dappertutto, anche qui nel Molise, ha dato uno scossone definitivo a tante certezze o pseudo-certezze.