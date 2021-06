Danni da cinghiale, Striscia la Notizia torna sul “caso Molise”

E’ tornato ad occuparsi della questione cinghiali e della richiesta degli agricoltori di vedersi liquidati i rimborsi per i danni procurati dalle incursioni degli ungulati l’inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta che ha intervistato Massimo Pillarella del Capo Dipartimento II Arsarp. “Abbiamo rimborsato dall’inizio del 2020 e abbiamo fatto 34 determina di liquidazione per 1milione 200mila euro. In più – ha continuato – ci stiamo portando avanti pagando anche i danni dal 2020-2021 per arrivare ad un punto medio. Vogliamo continuare ad ascoltare le loro proposte per trovare un punto d’accordo”.