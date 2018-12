Danni alla statua di Jacovitti, individuati i responsabili

TERMOLI

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsa è stata gravemente danneggiata la statua bronzea dedicata a Benito Jacovitti recentemente collocata lungo il corso Nazionale. L’amministrazione comunale ha immediatamente inteso procedere per identificare i responsabili del gesto sconsiderato e per procedere nei loro confronti. Attualmente le indagini, condotte dalla Polizia Municipale di Termoli grazie a strumentazione elettronica, sono in corso e sono state identificate le persone che hanno causato un danno non solo alla società ma anche all’erario di tutti i cittadini di Termoli dato che la riparazione della statua avrà un ulteriore costo che graverà sulla spesa pubblica. A breve i resposabili saranno raggiunti dall’autorità giudiziaria e conferiti alla Procura della Repubblica.