Danni alla raccolta di pomodori, il Molise e altre tre regioni chiedono intervento del ministro

L'idea è catturare il momento della maturazione perfetta, direttamente sul terreno scelto e concentrando un intero impianto di lavorazione nello spazio di "appena" 1000 metri quadri, quanto quattro autotreni. Debutta così Sul campo, progetto all'avanguardia del Gruppo Mutti, da 120 anni pionieri nel settore delle conserve alimentari, che per la prima volta trasforma il pomodoro in Passata lì dove vienecoltivato, appena colto. Come dice il nome, proprio "sul campo". Un sogno reso possibile grazie a InstaFactory, rivoluzionario impianto mobile in grado di raggiungere e lavorare il pomodoro lì dove nasce e nel "suo" momento migliore. Venti minuti appena (contro alcune ore) e il raccolto è pronto per essere imbottigliato in una passata a edizione limitata, che proprio per la rapidità dei tempi mantiene tutte le proprietà organolettiche e, in tema di tracciabilità, porta con se' anche la firma del campo di origine. ANSA/MAX CAVALLARI