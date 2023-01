Danneggiata la cassetta dei libri in piazza Monumento

Ancora un episodio vandalico ai danni delle cassette di legno per la diffusione dei libri in città attraverso lo scambio gratuito. Ad essere presa di mira questa volta, dopo quella nel quartiere Sant’Alfonso, è stata la cassetta in piazza Monumento a Termoli. A darne notizia sui social è stato Enrico Miele, presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’ che ha pubblicato le foto dei danni subiti dalla cassetta. Si tratta di episodi che sono a danno dell’intera comunità che invece è molto affezionata dal progetto che va avanti da diversi anni con gran successo.