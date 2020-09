Danneggiata dall’incendio, ripristinata la tratta ferroviaria Campobasso-Termoli

Il fuoco l’aveva danneggiata e resa inutilizzabile ma grazie al pronto intervento dei tecnici di Ferrovie dello Stato è stata ripristinata questa mattina, 1 settembre la linea ferroviaria Campobasso –Termoli, chiusa ieri – 31 agosto – in seguito agli ingenti danni provocati da due incendi divampati in prossimità dei binari, fra le località di Guglionesi e San Martino e San Martino e Ururi.

“La circolazione dei treni – si legge in una nota stampa di RFI – è tornata alla normalità, in seguito all’intervento di una squadra di 30 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici che hanno lavorato alla riattivazione dell’infrastruttura ferroviaria”.