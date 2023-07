Danilo Rea apre ‘Storie di Musica’ al teatro romano di Sepino. Spostato al 18 luglio il concerto di Silvia Mezzanotte

Sarà Danilo Rea ad aprire, sabato 15 luglio, la rassegna ‘Storie di Musica’ al teatro romano di Sepino – concerti più performance visual e video mapping. Per questioni logistiche indipendenti dalla volontà dell’artista, del Parco Archeologico di Sepino, nonché dell’organizzazione, lo spettacolo di Silvia Mezzanotte “Per un’ora d’amore” programmato per il 7 luglio viene infatti spostato al giorno 18 luglio sempre alle 21:30.

Gli organizzatori comunicato che tutti i biglietti del 7 luglio hanno valenza sola ed esclusiva per il concerto del 18 luglio. Per chi non avesse la possibilità di partecipare all’evento, l’unica possibilità di rimborso è tramite la piattaforma Ciaotickets.

Apertura dunque affidata a Danilo Rea, grande pianista jazz vicentino, che proietterà nella magnifica atmosfera senza tempo delle rovine di Altilia lo spettacolo “Il mio piano libero” e contestuale performance scenografica in video mapping a cura di Alessandro Valentini e Vincenzo Villani.

Queste le altre date in programma: il 21 luglio Piero Ricci e la Piccola Orchestra Ecletnica, a chiudere il 28 luglio il trio Boltro-Rolli-Sala con lo spettacolo “Double drums sextet”.