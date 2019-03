Danilo Leva vince una causa contro Salvini

ISERNIA

Prestigioso successo professionale per l’avvocato isernino, Danilo Leva, ex deputato molisano del Partito Democratico. Il gip del Tribunale di Milano ha depositato l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale a carico di Roberto Speranza, grande amico di Leva, accusato di diffamazione dal vicepremier Matteo Salvini. I fatti risalgono al 2015, quando, durante una puntata della trasmissione “Di Martedì” in onda su La7, Speranza criticò aspramente l’assenteismo di Matteo Salvini dal Parlamento Europeo. Lo stesso decise di querelarlo.