D’Angelo neopresidente del Coni Molise, le congratulazioni di Cefaratti

“Mi congratulo con Vincenzo D’Angelo, neopresidente del Coni Molise, e gli rivolgo, ritenendo di interpretare il sentimento comune di ciascuno dei componenti della IV Commissione Consiliare della Regione Molise, i più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che il neo presidente, persona stimata e impegnata da anni nello sport e nel sociale, interpreterà al meglio le istanze di rinnovata coesione e di unità che provengono dal mondo che oggi è chiamato a governare.

Senza dubbio, Vincenzo D’Angelo saprà valorizzare al meglio il ruolo del mondo sportivo della nostra regione in un quadro di collaborazione che metta a frutto la passione e la competenza di tutti.

In questo particolare momento, il mondo dello sport, in particolare dal livello amatoriale a quello dilettantistico, è stato tra i più colpiti. Un mondo che deve ripartire al più presto e che, a mio modo di vedere, necessita di un sostegno maggiore da parte del Governo e delle Istituzioni. Da parte mia e di tutta la struttura della IV Commissione Consiliare permanente, c’è la massima disponibilità ad avviare un costruttivo confronto istituzionale con tutte le voci e le sensibilità del mondo dello sport, rappresentate da D’Angelo e dalla sua giunta, nella consapevolezza che questo settore svolge una delicata funzione sociale, soprattutto in favore dei più giovani”.