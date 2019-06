Damiano Menna è il nuovo acquisto del Campobasso

REDAZIONE

Il Campobasso apre ufficialmente il mercato estivo con la firma giunta in giornata del difensore classe 1995 Damiano Menna. Cresciuto nel Vasto Marina, Menna vanta ben 5 campionati vissuti da protagonista con la maglia dell’Avezzano. Lo scorso anno dalla Marsica si è trasferito a Taranto dove ha disputato tutto il finale di stagione. Il suo ruolo naturale è quello di centrale difensivo, ma all’occorrenza i vari tecnici lo hanno adattato anche a terzino. Una vera e propria garanzia per il reparto arretrato, così come dimostrato nei suoi trascorsi sia in Abruzzo che in Puglia. Da oggi Damiano Menna è un Lupo rossoblù e a lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la società e dei suoi nuovi tifosi.