D’Ambrosio contro Forciniti, nuovo round

Nuova puntata, forse decisiva, nella lotta ingaggiata dall’ex senatore D’Ambrosio in difesa dei servizi sanitari offerti dal Veneziale. Per D’Ambrosio, il ridimensionamento dell’ospedale di Isernia non può essere deciso e messo in atto da chi non avrebbe i titoli necessari a ricoprire quell’incarico. Ragion per cui, dice l’avvocato Scurti, che assiste D’Ambrosio nella sua battaglia in difesa dell’ospedale di Isernia, i provvedimenti adottati potrebbero essere tutti a rischio decadenza.

Per questo motivo, D’Ambrosio e Scurti hanno di nuovo scritto a tutte le autorità regionali competenti, al generale Giustini, alzando il tiro fino alla Procura Nazionale Antimafia e all’Anac, l’Anticorruzione di Cantone. Nella loro lettera, D’Ambrosio e Scurti, ricostruiscono punto per punto la storia della ‘battaglia’ ripetendo i loro rilievi alla regolarità della nomina di Forciniti a direttore amministrativo dell’Asrem ma, questa volta, l’avvocato inserisce un fatto nuovo che potrebbe essere decisivo. Infatti chi, come Forciniti, avrebbe svolto funzioni di controllo sull’Asrem (e il capitano dei carabinieri le avrebbe realmente svolte come capo dei Nas Molise) non avrebbe potuto essere nominato direttore amministrativo, a rischio di nullità di tutti gli atti adottati. Lo dice la legge 39 del 2013, afferma categorico Scurti. Ma vediamo quello che scrive sul punto il legale a Sosto: «Ultima e non meno rilevante circostanza della questione riguarda la supposta e, se sussistente, grave violazione del d. lgs. n. 39/2013, che sancisce la inconferibilità dell’incarico di direzione di Aziende sanitarie locali in capo a chi, “in qualità di “amministratore di enti pubblici”, equivalente a qualsiasi “organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, abbia svolto funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale”. Appare davvero singolare doverLe rappresentare che sia stato lo stesso Forciniti ad indicarLe nel suo curriculum vitae di aver espletato nella veste istituzionale di “Comandante del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) Carabinieri di Campobasso, con competenza sull’intera Regione Molise” proprio la vigilanza e i controlli sanitari, nei confronti della ASReM, in ragione dei quali, per ciò solo, risulterebbe verosimilmente inconferibile l’incarico direttivo da Lei affidatigli. Ove mai la presente doglianza dovesse dimostrarsi sussistente, troverebbe applicazione l’art. 17 del d.lgs. 39/2013, per il quale “gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”».

IL PUNTO – Rischio nullità per i tagli al Veneziale, continua la ‘crociata’ del senatore D’Ambrosio. Per lui il ridimensionamento dell’ospedale di Isernia è viziato e inapplicabile perchè messo in atto da chi non ha dimostrato di avere i titoli necessari: «Chiedo a tutte le Autorità di voler procedere, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla valutazione della correttezza dell’azione compiuta sotto il profilo amministrativo, contabile e penale e, in caso di positivo accertamento di eventuali violazioni e lesioni dei beni della vita protetti e tutelati dalle norme di adottare ogni provvedimento diretto al ripristino della legalità violata».