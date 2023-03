Dall’ombrello aperto in casa al sale versato su tavolo, il 17 marzo a Campobasso la Giornata Anti Superstizione

Appuntamento con il Cicap alle 17 (non poteva essere diversamente) nei locali della Bibliomediateca di via Roma

La Donna di picche, il 13 e il 17, il 666 che è il numero del diavolo, scendere dal letto la mattina con il piede sinistro, calpestare la fuga delle piastrelle per strada (per il Manuale diagnostico dei disturbi psicologici ciò significa che sei “ossessivo-compulsivo”), girare su se stessi. E ancora, porta male dormire davanti allo specchio e portano male gli ombrelli aperti in casa, per non parlare del sale versato sul tavolo. Quello della Superstizione è un pantheon complesso, affollato quasi quanto quello delle divinità e riti di tutti i culti dell’umanità.

Di questo e tanto altro se ne parlerà anche a Campobasso, in occasione della Giornata Anti Superstizione organizzata dal CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, un’associazione educativa di promozione sociale, che promuove un’indagine critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico.

Quella di domani è un’iniziativa educativa per contrastare la superstizione ed i suoi effetti negativi.

Appuntamento a partire dalle 17 presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma n° 43 a Campobasso, dove i più coraggiosi potranno sfidare la malasorte.