Dall’Hotel San Giorgio di Campobasso impulso al turismo regionale

Un progetto di marketing turistico ricettivo internazionale per lo sviluppo del Molise come destinazione turistica

Parte dall’Hotel San Giorgio di Campobasso il progetto di marketing turistico ricettivo internazionale nato con lo scopo di promuovere il Molise a livello mondiale. Grazie al supporto di due personalità legate al mondo dei viaggi e del turismo globale: Robert Molenaar e Isabela Manon. Robert è Direttore della Divisione Lusso della Fondazione Mondiale Premi Oscar Viaggi e Isabela è tra le 100 blogger di viaggi più influenti al mondo che vanta collaborazioni prestigiose con marchi quali Hilton, Dolce e Gabbana, Ritz Carlton, Dubai Tourism Board, Melia Hotels. Entrambi sono a Campobasso, presso l’Hotel San Giorgio che li ha invitati per studiare la migliore strategia di promozione del territorio regionale. Una vetrina concreta e importante per il Molise che passa per un racconto quotidiano e capillare attraverso i social e i canali di promozione gestiti dai blogger. Isabella, infatti, racconterà al mondo intero di un Molise green, salubre, sostenibile e meta ideale di viaggi nazionali e internazionali. “Un’occasione, l’ennesima, per la nostra regione e un progetto studiato per promuovere Campobasso e il Molise in maniera smart, innovativa ed intelligente”, ha affermato Dorothy Albanese, titolare della struttura ricettiva.

“Stiamo strutturando un ventaglio di iniziative da realizzare nel corso dell’anno che abbiano respiro internazionale, grazie a una serie di forti partnership istituzionali e private. L’obiettivo concreto è contribuire a rafforzare l’identità turistico-ricettiva del Molise”, ha affermato Manuele Martelli, direttore dell’Hotel San Giorgio.

“Siamo qui perché fortemente attratti dal progetto e per far crescere esponenzialmente la visibilità di questo territorio. Abbiamo scelto l’Hotel San Giorgio, tra le migliori strutture ricettive del Molise, perché azienda molto attiva sul fronte del marketing territoriale e perché partner ideale per lo studio di collaborazioni solide e importanti a livello internazionale”, hanno dichiarato Manon e Molenaar.