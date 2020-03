Dall’emergenza all’unione familiare, l’iniziativa di Officina Creativa

«Una libera installazione di comunità, un’opera a più mani realizzata in casa propria grazie ad una trasversale e ritrovata complicità tra adulti e bambini». E’ questo il progetto lanciato da Officina Creattiva, con l’intendo di trasformare l’emergenza in un momento di crescita e laboriosa unione familiare attraverso la realizzazione di lavori che hanno come protagonista l’arte delle mani. «Rendiamo utili le nostre giornate – hanno affermato Concetta Fornaro, Emanuela Galasso, Santucci Serena – riscopriamo lavori e mestieri di un tempo, lasciamo che lo scorrere del tempo sia di nuovo scandito da gesti, rituali e tradizioni in grado di rianimare le nostre case e con esse il nostro cuore e le nostre anime. L’intento dell’iniziativa – fanno sapere dall’Associazione,- è quello di legare a oggetti e creazioni questo brutto momento, allo scopo, quando l’emergenza sarà finita, di ritrovarci e colorare i nostri borghi e le nostre piazze , con ciò che di bello avremmo realizzato, conservando la memoria di questo momento oltre che nei nostri lavori, ma soprattutto nelle nostre mani, intese come prolugamento del cuore, oltre che nelle nostre menti».