Dalle sapienti mani degli anziani di Opera Serena all’Unicef: create quasi 200 pigottine

Dopo il grande successo del laboratorio delle pigotte del 2020, torna la collaborazione tra UNICEF e la Rsa Opera Serena Residenza Sociosanitaria di Termoli. Gli ospiti della struttura, guidati delle educatrici Catia, Loredana e Benedetta quest’anno hanno realizzato quasi 200 pigottine al fine di raccogliere fondi e devolvervi all’associazione Umanitaria che da anni è impegnata nella difesa dei bambini meno fortunati. Causa covid e restrizioni, le pigottine saranno esposte all’interno della Rsa in esclusiva per i parenti e amici degli ospiti ricoverati. Le pigottine realizzate dagli ospiti di Opera Serena rappresentano l’occasione perfetta per augurare buon Natale a chi vogliamo bene facendo un gesto di amore anche per gli altri.