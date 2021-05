Dalle polemiche agli interventi: il percorso natura Campobasso-Ferrazzano ritrova il look. “Sfalcio erba costante ovunque”

Di questi tempi, e non solo, le polemiche sulla manutenzione del verde pubblico non mancano. L’ultima in ordine di tempo riguardava il percorso natura Campobasso-Ferrazzano, decisamente dai due volti a primo impatto: su un versante ben curato e dall’altro (competenza comune capoluogo) in stato di sofferenza, privo delle cadenzate operazioni di manutenzione nello sfalcio dell’erba e con qualche sconnessione di troppo sui marciapiedi. Risultato? Uno scenario che ha animato dibattiti e impietosi confronti per alcuni giorni, rientrati proprio in queste ore in seguito all’intervento programmato dall’amministrazione, come confermato dall’assessore Cretella.

“Non serve il Giro d’Italia per fare manutenzione – ha spiegato – la facciamo regolarmente ovunque e voglio sperare che la cosa risulti abbastanza evidente. Normale, in particolare nei mesi di maggio e di giugno, accusare qualche difficoltà dovuta alla ricrescita più veloce. Ciò, dovendo operare uno sfalcio in tutta la città, può creare qualche momento di ritardo assolutamente nella norma”.

“I misuratori col centimetro – spiega ancora togliendosi qualche sassolino dalla scarpa – avranno certamente argomenti per criticare, ma non mi risultano criticità particolari. Ricordo bene i tempi, non troppo lontani, quando l’unità di misura dell’erba era il metro”, chiude l’assessore, lanciando una frecciata alla precedente amministrazione Battista.