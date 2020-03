Dalle “Donne&Mamme” mascherine per la popolazione, parte l’iniziativa

Cinzia Ferrante: «Saranno realizzate in tessuto non tessuto grazie al materiale donato da CartoSud, cucite a mano e distribuite a tutti»

Saranno confezionate a mano e donate alla popolazione le mascherine in TNT tessuto non tessuto. L’annuncio arriva dal gruppo “Donne&Mamme Termoli” che in questi giorni si sta facendo promotore di una serie di iniziative per cercare di contrastare il coronavirus e mantenere alto il “morale” delle mamme termolesi e delle donne che sono a casa. L’ultima, però, è rivolta a tutta la popolazione. «Grazie alla ditta CartoSud di Termoli che ci ha donato il materiale in tnt e che ringraziamo calorosamente provvederemo a confezionare le mascherine che saranno donate alla popolazione», ha affermato una delle amministratrici Cinzia Ferrante. (foto in home page di archivio)