Dalle Alpi francesi a Belmonte del Sannio in sella ad una bici

BELMONTE DEL SANNIO

Dal confine francese a Belmonte del Sannio in sella ad una bici. Stoica impresa per un sessantenne originario del centro alto molisano ma trapiantato oltralpe da quando aveva appena tre anni. E’ quella firmata da Bambino Del Ciancio, classe ’58, sposato con Miriam, quattro figli (Michele, Aurelia, Vincenzo e Melania) e ben 11 nipotini ai quali racconterà la traversata in solitaria. Più di mille chilometri quelli percorsi dal da Martignat (piccolo centro a 80 chilometri da Lione) a Belmonte in quattordici giorni. Partenza il 15 con arrivo il 29 settembre. Il percorso scelto quello del versante adriatico con soste doverose a Sant’Agata Bolognese dove si produce la Lamborghini e Maranello per toccare con mano la mitica “Rossa”. Due tappe imprescindibili considerata la sua passione per i motori nata dalla professione di meccanico specializzato che lo ha portato a girare mezzo mondo per lavoro. Lo aveva promesso a se stesso Bambino Del Ciancio: “Appena andrò in pensione, tornerò a Belmonte in bicicletta”. E’ così è stato. Pedalata dopo pedalata attraversando tutta la dorsale appenninica. Settanta in media i chilometri percorsi al giorno. E tante le emozioni vissute come quando a Loreto si è fermato per salutare la Madonna Nera a cui ha chiesto una speciale benedizione. Ma la cosa che gli rimarrà impressa è il calore e la curiosità della gente incontrata lungo le statali, provinciali e punti ristoro. “Mi chiedevano da dove fossi partito e quando rispondevo dalla Francia non ci credeva quasi nessuno. Ma come alla sua età! Mi sono sentito esclamare. E non vi dico per spiegare dove andavo (ride alla grande). Per fargli capire dove si trovasse il Molise dovevo dire sotto l’Abruzzo”. Arrivato finalmente a Belmonte del Sannio ha riabbracciato parenti e amici in particolare Alessandro Ricci, titolare dell’omonima libreria sul lungo corso di Agnone che ci ha segnalato la notizia. Ieri è ripartito per la Francia a bordo di un aereo, ma porterà con sé l’esperienza e le tante emozioni vissute lungo lo Stivale a bordo di un sellino. Complimenti!