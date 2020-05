Dalle 22 locali chiusi a Guglionesi, multe fino a 3mila euro per i trasgressori

Il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, con una ordinanza ha disposto la limitazioni degli orari di bar e pub ed esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande come ulteriore misura per la prevenzione del contagio da Covid-19. “Il Sindaco -si legge nell’ordinanza- ha ritenuto necessario adottare, “a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne, nell’attuale fase 2 di ripresa delle attività economiche e produttive, la temporanea limitazione (anticipazione) degli orari di chiusura di Bar e Pub, Gelaterie e Yogurterie ed esercizi affini”, ordinando la chiusura alle ore 22 degli esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.