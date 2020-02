Dall’Atlantico alle reti termolesi, catturato il pericoloso granchio blu esotico

TERMOLI. L’Associazione Armatori Pesca del Molise in accordo con la marineria termolese, in seguito alle ormai sempre più frequenti presenze nelle battute di pesca di crostacei blu, ha deciso di segnalare l’ultimo rinvenimento, in quanto consapevole della loro pericolosità. Stamattina l’armatore Maretto Recchi ha consegnato alla biologa marina Giuseppina Mascilongo, dipendente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), un esemplare di granchio blu, specie esotica particolarmente invasiva che può mettere in pericolo la biodiversità locale. La Dottoressa ha confermato essere un esemplare di granchio denominato “Callinectes sapidus” originaria della sponda americana dell’ oceano Atlantico. Questo granchio preda pesci, crostacei e molluschi recando gravi danni alla pesca. Quindi l’esemplare conferito presso l’IZSAM sarà esaminato e sarà attivata la procedura di segnalazione del rinvenimento che prevede la comunicazione all’ISPRA l’Istituto Superiore della Protezione dell’ambiente. Tutto ciò conferma come il connubio tra operatori del settore pesca e gli enti di ricerca sia indispensabile per la salvaguardia dell’ecosistema marino.