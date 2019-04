Dall’Alfano alle finali nazionali del Duathlon: ragazzi protagonisti

REDAZIONE TERMOLI

L’ Alfano Termoli protagonista alle Finali regionali di Duathlon (qui l’articolo completo). La squadra mista juniores si è aggiudicata la finale dimostrando notevole preparazione atletica. Anche individualmente non sono mancate le medaglie con un primo, un secondo e due terzi posti. Ora Parlapiano Federica, Amorosa Francesca, Colicchio Iacopo, Saccone Angelo e De Luca Alessandro difenderanno i colori del Molise alle gare Nazionali che si terranno il 30 e 31 Maggio a Porto Sant’Elpidio. La Federazione Italiana Triathlon delegazione molisana, in collaborazione del CONI, MIUR regionale, i partner Decathlon e Avis Comunale Termoli, nelle aree di pertinenza dell’Istituto Alberghiero “F. di Svevia” di Termoli, hanno promosso la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Duathlon, sport multidisciplinare senza interruzione, consistente in 200 mt di corsa, 800 mt di Mtb e 200 mt finali di corsa.