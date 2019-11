Dall’Alfano al Parlamento Europeo, il Movimento per la vita premia Luca

REDAZIONE TERMOLI

Un premio importante per un giovane termolese che sta frequentando l’Alfano. Il 9 novembre la segreteria del XXXII premio internazionale Solinas del Movimento per la Vita Italiano ha comunicato che l’alunno dell’I.I.S.S. Alfano da Termoli Luca Pellicciotti (V C del Liceo Scientifico), vincitore del premio, parteciperà al viaggio/visita al Parlamento Europeo nella città di Strasburgo dal giorno 26 al 30 novembre 2019.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Termoli nella mattinata di mercoledì 13 novembre. Soddisfazione da parte di tutta la comunità scolastica e complimenti al vincitore.