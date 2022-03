Dall’Alberghiero di Vinchiaturo alla 6a edizione dei Campionati della Cucina Italiana: un successo

Con orgoglio e tanto entusiasmo gli studenti, Lorenzo Festa e Lorenzo Giantedeschi guidati dal Prof. Dario Ricci, hanno indossato la giacca bianca della Federazione Italiana Cuochi (FIC) e prendendo parte alla 6a edizione dei Campionati della Cucina Italiana, una delle più importanti competizioni nazionali di settore, riconosciuta dal circuito Worldchef. L’evento organizzato dalla FIC dal 27 al 30 marzo si svolge all’interno della manifestazione “Beer&Food Attraction” presso la fiera Rimini Expo Centre. Al campionato partecipano oltre 1500 cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero per una maratona di 4 giorni con gare di cucina calda, cucina fredda per singoli e squadre, la pasticceria da ristorazione e l’artistica, lo street food.

E tra le gare, la sensibilità della FIC emerge tutta con l’emozionante contest “Ragazzi Speciali” che ha visto la partecipazione dell’Alberghiero di Vinchiaturo. La gara si è svolta domenica 27 marzo in un clima davvero unico per i due alunni che hanno potuto esibirsi in un contesto gremito da grandi professionisti, in uno spazio attrezzato tutto per loro, sotto gli occhi attenti della giuria. Padrino d’eccezione della manifestazione è stato lo chef Mario Uliassi, membro di Euro-toques e tre stelle Michelin al ristorante “Uliassi” di Senigallia (An).

I due ragazzi molisani si sono cimentati nella preparazione di uno starter caldo, in uno splendido lavoro di peer tutoring risultato dell’attenzione ad una didattica inclusiva che permette a tutti la piena partecipazione alla vita scolastica nel rispetto delle proprie peculiarità e valorizzando le diverse abilità. Emozioni forti anche per il docente di cucina che li ha accompagnati, il prof. Dario Ricci che racconta di un livello altissimo nella competizione e più in generale nell’organizzazione della manifestazione ma soprattutto della meravigliosa atmosfera che ha caratterizzato la giornata.

La partecipazione è stata il frutto di un importante lavoro di squadra all’insegna della disponibilità di tutto il team docenti impegnato nella preparazione e grazie alla grande attenzione verso tutti i suoi alunni della Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonella Gramazio sempre pronta a sostenere tali attività formative di grande valore per la scuola e i suoi unici protagonisti, gli alunni.