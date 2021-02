Dalla zona rossa del Molise e da altre regioni a Campitello Matese, sanzionati dalla Polizia

Anche nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato di Campobasso ha effettuato una serrata attività di controllo del territorio volta all’osservanza della normativa anti Covid, considerata la sempre maggiore incidenza del fenomeno.

Gli agenti della Questura, in servizio presso la località sciistica di Campitello Matese, hanno identificato circa 20 persone e controllato circa 15 veicoli. Nel corso dei predetti controlli, sono state sanzionate otto persone, cinque uomini e tre donne, di cui due provenienti da comuni del Molise, attualmente in zona rossa, e gli altri 6 provenienti da altri comuni del Molise o da fuori Regione. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro, poiché le motivazioni addotte per lo spostamento, non sono previste dalla vigente normativa.

Analoghi controlli da parte delle forze di polizia, presso la summenzionata località sciistica, proseguiranno anche nei prossimi week-end.