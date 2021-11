Dalla tragedia gli insegnamenti, Ferrante: “Da febbraio oltre 2300 verifiche sulle scuole”

Una tragedia che non si può dimenticare. Una tragedia che deve insegnare ad andare avanti nel segno della sicurezza soprattutto all’interno degli istituti scolastici. E’ quanto insegnato dal terremoto di San Giuliano che nel 2002 scoperchiò il vaso di Pandora sulla situazione delle scuole non solo in Molise ma in tutta Italia. Il caso di San Giuliano venne preso ad esempio per elevare i controlli e le verifiche sugli edifici che tutti i giorni ospitano i bambini e i ragazzi. E’ quanto deve continuare ad insegnare la tragedia che colpì 27 bambini e una maestra, spazzando via una intera generazione che, ad oggi, avrebbe 25 anni. “Bisogna sempre ricordare – ha affermato il sindaco di San Giuliano, Ferrante – è una tragedia che non si può dimenticare. Tutto è partito da San Giuliano anche per quello che concerne la sicurezza nelle scuole”. Ed è proprio sui dati dei controlli che si concentra Ferrante. “L’ultimo rapporto della Protezione Civile ci dice che dal febbraio di quest’anno sono state effettuate circa 2300 verifiche sugli istituti scolastici e finanziati 255 progetti di adeguamento sismico. Speriamo che sia solo l’inizio della messa in sicurezza di tutta Italia”. Una messa in sicurezza che in parte è stata fermata dall’emergenza legata al Covid-19. “Il problema della pandemia ha accentuato quelle del territorio comunale, ma San Giuliano ha reagito a tutto questo”.