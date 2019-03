Dalla rissa per strada alla sexy dance, la ‘candid camera’ che spopola sul web

REDAZIONE TERMOLI

“Quando una rissa per strada si trasforma in una sexy dance”. E’ questo il titolo del video pubblicato sulla pagina Facebook ‘Calcio a 360 Gradi D’Ignoranza – Mario Ferri il Falco’ che nel giro di pochissime ore è diventato virale, rimbalzando da una bacheca all’altra. Il nome non è per nulla nuovo. Stiamo parlando di Mario Ferri, detto il falco. Molisano da parte della madre originaria di Monteroduni, Mario è divenuto è il più celebre invasore di campo nella storia dello sport. Celebre la sua invasione di campo per mettere la sciarpa del Milan intorno al collo di Messi durante una finale di Champions. Nel 2014 è riuscito ad invadere il campo degli ottavi di finale ai Mondiali, nell’incontro tra Belgio e Usa. E oggi si è lanciato anche in una ‘candid camera’ girata proprio a Termoli. Nel video si vedono Marco e un suo compagno avvicinarsi a diverse persone, facendo finta di voler tirare pugni o calci. Mimano una rissa e improvvisamente, alla reazione del malcapitato, iniziano a ballargli vicino. Uno scherzo che poi viene svelato all’incredula ‘vittima’.